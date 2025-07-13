Служба безопасности Украины объявила в розыск Кириенко и Хинштейна
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / a_hinshtein
Служба безопасности Украины объявила в розыск первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Это следует из базы данных СБУ.
Кириенко находится в розыске на Украине с октября прошлого года. Служба безопасности Украины инкриминирует ему несколько правонарушений, включая «оправдание действий России», «посягательство на территориальную целостность» и регулярные визиты в Крым, Донецк и Луганск.
Хинштейн объявлен в розыск на Украине с апреля 2025 года. Ему вменяют «посягательство на территориальную целостность Украины». Данные о нём и Сергее Кириенко внесены в базу сайта «Миротворец».
Ранее шеф-повар Константин Ивлев оказался в базе украинского «Миротворца». Его личные данные были добавлены в базу сайта ещё в 2021 году. Причиной стало посещение им территории Крыма. «Миротворец» функционирует с 2014 года. Его создатели публикуют персональные данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.