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13 июля, 03:16

Служба безопасности Украины объявила в розыск Кириенко и Хинштейна

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / a_hinshtein

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / a_hinshtein

Служба безопасности Украины объявила в розыск первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Это следует из базы данных СБУ.

Кириенко находится в розыске на Украине с октября прошлого года. Служба безопасности Украины инкриминирует ему несколько правонарушений, включая «оправдание действий России», «посягательство на территориальную целостность» и регулярные визиты в Крым, Донецк и Луганск.

Хинштейн объявлен в розыск на Украине с апреля 2025 года. Ему вменяют «посягательство на территориальную целостность Украины». Данные о нём и Сергее Кириенко внесены в базу сайта «Миротворец».

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Ранее шеф-повар Константин Ивлев оказался в базе украинского «Миротворца». Его личные данные были добавлены в базу сайта ещё в 2021 году. Причиной стало посещение им территории Крыма. «Миротворец» функционирует с 2014 года. Его создатели публикуют персональные данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Алена Пенчугина
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