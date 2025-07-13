МЧС России: Вода в Забайкалье начала уходить с подтопленных территорий
В Забайкальском крае уровень воды в реке Читинка начал понижаться. По информации пресс-службы МЧС России, на подтопленных участках ситуация постепенно стабилизируется.
Оценка ситуации. Видео © Пресс-служба МЧС России
«По состоянию на 10:00 (04:00 мск. — Прим. Life.ru) сегодняшнего дня уровень воды в реке Читинка составляет 372 сантиметра. Это выше на 42 сантиметра опасного явления. Сегодня ожидаем к вечеру спад воды. Планируем, что вечером вода должна сойти со всех участков», — рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Забайкалью Антон Маркелов.
Реализованные берегоукрепительные работы, проведённые силами муниципальных структур, оказались эффективными и уменьшили объём подтоплений.
Ранее спасатели оказывали помощь жителям подтопленных районов. Уровень воды в реке Чита около садового некоммерческого товарищества «Шишкино-Остров» резко поднялся из-за быстрого притока воды. В итоге были эвакуированы пять человек и три собаки.
Обложка © Пресс-служба МЧС России