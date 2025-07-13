За прошедшую ночь ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников над 4 регионами РФ
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За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
26 дронов сбили над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области. По три БПЛА уничтожили над Липецкой и Нижегородской областями.
Напомним, в селе Мелихово Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины пострадали два мирных жителя. У женщины — закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у её супруга — баротравма и ушиб руки. Пострадавших доставили в городскую больницу.