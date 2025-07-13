За прошедшую ночь ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников над 4 регионами РФ

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

26 дронов сбили над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области. По три БПЛА уничтожили над Липецкой и Нижегородской областями.