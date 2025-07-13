Российский посол обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском регионе
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Страны НАТО стремятся к ограничению свободы судоходства в Балтийском регионе. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе значительно осложнилась, а риски эскалации возросли, сообщает РИА «Новости».
«Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса «Балтийский часовой», которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС», — подчеркнул Корчунов.
Дипломат отметил, что Балтийский флот России является важным фактором обеспечения свободы судоходства. Он также напомнил о попытках Польши, Германии и Швеции в XVII-XIX веках помешать проходу судов с российскими товарами. Корчунов выразил сожаление, что на Балтике «вновь насаждается дух недобросовестного соперничества и конфронтации».
Ранее стало известно, что союзники США по Североатлантическому альянсу будут нести финансовую ответственность за американское оружие, поставляемое на Украину. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По его словам, оружие будет направляться в страны НАТО, которые, в свою очередь, будут передавать его Киеву, оплачивая поставки.