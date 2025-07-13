Российский посол обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском регионе

Страны НАТО стремятся к ограничению свободы судоходства в Балтийском регионе. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе значительно осложнилась, а риски эскалации возросли, сообщает РИА «Новости».

«Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса «Балтийский часовой», которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС», — подчеркнул Корчунов.

Дипломат отметил, что Балтийский флот России является важным фактором обеспечения свободы судоходства. Он также напомнил о попытках Польши, Германии и Швеции в XVII-XIX веках помешать проходу судов с российскими товарами. Корчунов выразил сожаление, что на Балтике «вновь насаждается дух недобросовестного соперничества и конфронтации».