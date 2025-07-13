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13 июля, 04:58

Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

Дмитрий Захарченко. Обложка © ТАСС / Андрей Васильев

Дмитрий Захарченко. Обложка © ТАСС / Андрей Васильев

Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко был признан виновным в нарушении режима в исправительной колонии №5 в Мордовии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В заключении учреждения УФСИН по республике указано, что Захарченко систематически нарушает внутренние правила отбывания наказания. На него неоднократно оформлялись дисциплинарные меры. Экс-полковник содержится в колонии строгого режима в Мордовии, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.

Долг осуждённого экс-полковника Захарченко перевалил за 125,5 миллиона рублей
Долг осуждённого экс-полковника Захарченко перевалил за 125,5 миллиона рублей

Напомним, суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима за взятки. Он около десяти лет брал деньги за покровительство организованной преступной группы. В ходе обысков у него нашли около 9 миллиардов рублей наличными. В 2024 году стало известно, что бывший полковник уже год пытался попасть в зону спецоперации, чтобы быть «полезным Родине».

Тимур Хингеев
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