Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко был признан виновным в нарушении режима в исправительной колонии №5 в Мордовии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В заключении учреждения УФСИН по республике указано, что Захарченко систематически нарушает внутренние правила отбывания наказания. На него неоднократно оформлялись дисциплинарные меры. Экс-полковник содержится в колонии строгого режима в Мордовии, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.