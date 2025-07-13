Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии
Дмитрий Захарченко. Обложка © ТАСС / Андрей Васильев
Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко был признан виновным в нарушении режима в исправительной колонии №5 в Мордовии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
В заключении учреждения УФСИН по республике указано, что Захарченко систематически нарушает внутренние правила отбывания наказания. На него неоднократно оформлялись дисциплинарные меры. Экс-полковник содержится в колонии строгого режима в Мордовии, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.
Напомним, суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима за взятки. Он около десяти лет брал деньги за покровительство организованной преступной группы. В ходе обысков у него нашли около 9 миллиардов рублей наличными. В 2024 году стало известно, что бывший полковник уже год пытался попасть в зону спецоперации, чтобы быть «полезным Родине».