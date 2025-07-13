Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором Бонди
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Глава ФБР Кэш Патель решительно опроверг информацию о своей возможной отставке. Его возможный уход связывали с разногласиями с генеральным прокурором США Пэм Бонди. Заявление появилось на странице Пателя в социальной сети X.
«Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали. Для меня честь служить президенту США Дональду Трампу и я продолжу делать это до тех пор, пока он меня об этом просит», — написал он.
Ранее директор ФБР Кэш Пател выразил несогласие с решением министра юстиции и генпрокурора США Пэм Бонди не публиковать материалы, касающиеся дела финансиста Джеффри Эпштейна. Пател даже настаивал на её отставке. Сообщалось также о возможном уходе с должности заместителя главы ФБР, Дэна Бонджино, который заявил о нежелании работать с Бонди.