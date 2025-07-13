Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором Бонди

Глава ФБР Кэш Патель решительно опроверг информацию о своей возможной отставке. Его возможный уход связывали с разногласиями с генеральным прокурором США Пэм Бонди. Заявление появилось на странице Пателя в социальной сети X.

«Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали. Для меня честь служить президенту США Дональду Трампу и я продолжу делать это до тех пор, пока он меня об этом просит», — написал он.