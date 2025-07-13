«Сэкономили на смерти»: Киев не выплачивает компенсации семьям погибших военных
Подполье: Киев массово отказывает в компенсациях семьям погибших бойцов ВСУ
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Денежные компенсации родственникам погибших военнослужащих Украины, тела которых переданы Россией, киевские власти под надуманным предлогом отказываются выплачивать. Об этом сообщили РИА «Новости» в антифашистском подполье.
«Этот отказ — отнюдь не единичный случай. Это имеет массовый системный характер. Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен», — подчеркнул представитель подполья.
Киевские чиновники ссылаются на якобы отсутствие достоверных данных о смерти бойцов в зоне боевых действий. В частности, один из случаев касается военнослужащего, погибшего в Курской области. После возвращения тела на Украину его родственникам отказали в компенсации, сославшись на то, что «не зафиксированы свидетельства гибели в бою». Между тем, как отметил источник, на теле погибшего — множественные осколочные ранения, характерные для артобстрелов.
Ранее сообщалось, что на фоне массовых потерь в рядах 225-го отдельного штурмового полка ВСУ родственники пропавших без вести военнослужащих начали публиковать в открытом доступе личные данные офицеров украинской армии. Как рассказали представители российских силовых структур, таким образом люди пытаются привлечь внимание к судьбам своих близких и добиться справедливости.