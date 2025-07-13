«Сэкономили на смерти»: Киев не выплачивает компенсации семьям погибших военных

«Этот отказ — отнюдь не единичный случай. Это имеет массовый системный характер. Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен», — подчеркнул представитель подполья.

Киевские чиновники ссылаются на якобы отсутствие достоверных данных о смерти бойцов в зоне боевых действий. В частности, один из случаев касается военнослужащего, погибшего в Курской области. После возвращения тела на Украину его родственникам отказали в компенсации, сославшись на то, что «не зафиксированы свидетельства гибели в бою». Между тем, как отметил источник, на теле погибшего — множественные осколочные ранения, характерные для артобстрелов.