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11 июля, 06:37

«Враги»: Родные погибших украинских солдат сливают данные офицеров ВСУ с призывами к мести

На Украине родные погибших солдат сливают данные офицеров ВСУ с призывом к мести

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В отместку за пропавших без вести солдат 225-го ОШП ВСУ их родственники публикуют личную информацию об офицерах, надеясь таким образом добиться справедливости или возмездия. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Родственники пропавших без вести солдат 225-го ОШП осознали, что командование штурмового полка — это и есть настоящие враги украинского народа»,сказал собеседник ТАСС.

Источник сообщил, что вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев распространяют в социальных сетях персональные данные офицеров полка, призывая к расправе над командным составом и их близкими.

Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе из-за наступления Армии России под Сумами
Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе из-за наступления Армии России под Сумами

Напомним, ранее сообщалось о пропаже практически всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении. Связь с украинскими бойцами внезапно прервалась. Сейчас их местонахождение остаётся неизвестным. Открывшуюся брешь на данном направлении украинское командование пытается закрыть иностранными наёмниками.

Мария Любицкая
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