«Враги»: Родные погибших украинских солдат сливают данные офицеров ВСУ с призывами к мести

В отместку за пропавших без вести солдат 225-го ОШП ВСУ их родственники публикуют личную информацию об офицерах, надеясь таким образом добиться справедливости или возмездия. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Родственники пропавших без вести солдат 225-го ОШП осознали, что командование штурмового полка — это и есть настоящие враги украинского народа», — сказал собеседник ТАСС.