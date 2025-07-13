Россиянам объяснили, изменится ли размер пенсии при переезде

При переезде в другой регион размер страховой пенсии не изменится. Об этом заявила адвокат Мария Ярмуш.

По словам юриста, страховая часть пенсионных выплат рассчитывается на основании трудового стажа и не зависит от субъекта Российской Федерации, в котором проживает пенсионер.

«Но если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты. Это называется социальная выплата», — рассказала Ярмуш в беседе с RT.