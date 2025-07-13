Россиянам объяснили, изменится ли размер пенсии при переезде
Юрист Ярмуш: Переезд в другой регион не влияет на размер страховой части пенсии
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При переезде в другой регион размер страховой пенсии не изменится. Об этом заявила адвокат Мария Ярмуш.
По словам юриста, страховая часть пенсионных выплат рассчитывается на основании трудового стажа и не зависит от субъекта Российской Федерации, в котором проживает пенсионер.
«Но если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты. Это называется социальная выплата», — рассказала Ярмуш в беседе с RT.
Юрист объяснила, что пенсионер при переезде в другой регион сначала должен обратиться в отделение Социального фонда России по прежнему месту жительства для снятия с учёта. Затем, после прибытия на новое место, необходимо сообщить в СФР о смене адреса.
Ранее сообщалось, что отсрочка выхода на пенсию позволяет увеличить размер выплат в полтора раза. Размер будущей страховой пенсии зависит от продолжительности трудовой деятельности, количества пенсионных коэффициентов и размера официальной заработной платы.