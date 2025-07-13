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Регион
13 июля, 05:40

Россиянам объяснили, изменится ли размер пенсии при переезде

Юрист Ярмуш: Переезд в другой регион не влияет на размер страховой части пенсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

При переезде в другой регион размер страховой пенсии не изменится. Об этом заявила адвокат Мария Ярмуш.

По словам юриста, страховая часть пенсионных выплат рассчитывается на основании трудового стажа и не зависит от субъекта Российской Федерации, в котором проживает пенсионер.

«Но если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты. Это называется социальная выплата»,рассказала Ярмуш в беседе с RT.

Юрист объяснила, что пенсионер при переезде в другой регион сначала должен обратиться в отделение Социального фонда России по прежнему месту жительства для снятия с учёта. Затем, после прибытия на новое место, необходимо сообщить в СФР о смене адреса.
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Ранее сообщалось, что отсрочка выхода на пенсию позволяет увеличить размер выплат в полтора раза. Размер будущей страховой пенсии зависит от продолжительности трудовой деятельности, количества пенсионных коэффициентов и размера официальной заработной платы.

Мария Любицкая
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