Осознанный и благодарный: Окружение Трампа рассказало об изменениях в нём после покушения

Более осознанным и благодарным к жизни после попытки убийства во время предвыборного митинга 2024 года стал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило издание Associated Press, ссылаясь на его окружение.

«Знаешь, он всё ещё грубый и неукрушимый парень. Он не стал дзен-буддистом. Но я думаю, что он, я скажу это, более благодарен. Он более внимателен к своим друзьям», — сказал его давний друг и союзник.

Сам политик, судя по публикациям, не пытается забыть случившееся. Напротив, он сделал сцену, где с окровавленным ухом поднялся после стрельбы и выкрикнул «Борись!», своего рода символом. Этот момент запечатлён на картинах, которые теперь украшают Белый дом и принадлежащие Трампу гольф-клубы. Физические последствия травмы тоже дают о себе знать. Американский лидер до сих пор ощущает пульсацию в области уха, которое было задето пулей.