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Регион
13 июля, 05:59

«С магнитным датчиком на технику»: Сапёр сообщил о немецких минах ВСУ в Курской области

Сапёр Миронов: ВСУ использовали современные немецкие мины в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

ВСУ применили немецкие кассетные мины с магнитными датчиками против российской техники в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — заявил эксперт.

По его словам, эти боеприпасы разбрасывались над позициями российских войск с использованием натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Мины предназначены для поражения бронетехники и оснащены датчиками, срабатывающими на магнитное поле цели.

Подобные боеприпасы сложнее обнаружить стандартными методами разминирования, однако российские военные продолжают успешно защищать свои позиции и освобождают населённые пункты от врагов.

ВСУ минировали дрова для печей, уходя из Курщины
ВСУ минировали дрова для печей, уходя из Курщины

Ранее российский военнослужащий Руслан Казанцев смог обнаружить группу украинских солдат, укрывавшихся в подвале дома, благодаря пламени восковой свечи. Заметив дым, идущий из-под накидки, боец заподозрил, что в этом месте кто-то скрывается. ВСУ были ликвидированы с применением гранаты.

Алиса Хуссаин
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