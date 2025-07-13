ВСУ применили немецкие кассетные мины с магнитными датчиками против российской техники в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — заявил эксперт.

По его словам, эти боеприпасы разбрасывались над позициями российских войск с использованием натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Мины предназначены для поражения бронетехники и оснащены датчиками, срабатывающими на магнитное поле цели.

Подобные боеприпасы сложнее обнаружить стандартными методами разминирования, однако российские военные продолжают успешно защищать свои позиции и освобождают населённые пункты от врагов.