SpaceX поддержит Grok Маска на $2 млрд

В компанию xAI, принадлежащую Илону Маску и разработавшую чат-бота Grok, SpaceX инвестирует 2 миллиарда долларов. Эти средства составляют почти половину от недавно привлечённого капитала стартапа. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов.

Вложения стали частью новой инвестиционной программы xAI, в рамках которой компания планирует привлечь 5 миллиардов долларов акционерного капитала. Чат-бот Grok, созданный xAI, уже задействован в работе клиентской поддержки спутникового интернета Starlink, принадлежащего SpaceX. В будущем сотрудничество может расшириться.

Несмотря на перспективы, инвестиции SpaceX несут определённые риски. Выручка компании в последние годы растёт, но одновременно она продолжает активно тратить средства на дорогостоящие проекты, включая разработку многоразовой ракеты Starship, запуск которой несколько раз заканчивался неудачами.