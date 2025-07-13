В Госдуме раскрыли методы тайного сбора данных россиян иностранными сервисами

Иностранные цифровые платформы массово собирают персональные данные россиян без их ведома. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя», — пояснил парламентарий.

Как отметил Немкин, особый интерес у компаний вызывают метаданные, фиксирующие обстоятельства использования сервисов. По его данным, даже базовые действия в приложениях раскрывают IP-адрес, геопозицию, технические характеристики устройства и другие параметры.

Депутат обратил внимание на распространённую практику, когда пользователи автоматически принимают условия соглашения, не изучая многостраничные документы с запутанными формулировками. Это позволяет компаниям неограниченно использовать информацию, включая её передачу третьим лицам и применение в машинном обучении.

Главную угрозу Немкин видит в возможном перемещении данных за рубеж, где российские пользователи и регуляторы теряют возможность контролировать их обработку.