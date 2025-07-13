В Госдуме раскрыли методы тайного сбора данных россиян иностранными сервисами
Депутат Немкин: Зарубежные сервисы создают досье на россиян через трекеры
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Иностранные цифровые платформы массово собирают персональные данные россиян без их ведома. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя», — пояснил парламентарий.
Как отметил Немкин, особый интерес у компаний вызывают метаданные, фиксирующие обстоятельства использования сервисов. По его данным, даже базовые действия в приложениях раскрывают IP-адрес, геопозицию, технические характеристики устройства и другие параметры.
Депутат обратил внимание на распространённую практику, когда пользователи автоматически принимают условия соглашения, не изучая многостраничные документы с запутанными формулировками. Это позволяет компаниям неограниченно использовать информацию, включая её передачу третьим лицам и применение в машинном обучении.
Главную угрозу Немкин видит в возможном перемещении данных за рубеж, где российские пользователи и регуляторы теряют возможность контролировать их обработку.
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