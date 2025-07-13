Стало известно, сколько городов в России носят одинаковые названия

Как передаёт РИА «Новости», среди наиболее часто встречающихся — Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Эти названия носят по три города каждый. Так, Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и в Луганской Народной Республике. Кировск расположен в Ленинградской и Мурманской областях, а также на территории ЛНР. Название Красноармейск носят города в Московской и Саратовской областях, а также в ДНР. Приморск встречается в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, а Советск — в Кировской, Тульской и Калининградской.