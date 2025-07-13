Стало известно, сколько городов в России носят одинаковые названия
Роскадастр: В России 67 городов носят одинаковые названия
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В России из более чем 1250 городов 67 имеют совпадающие названия. Об этом сообщили в пресс-службе Роскадастра.
Как передаёт РИА «Новости», среди наиболее часто встречающихся — Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Эти названия носят по три города каждый. Так, Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и в Луганской Народной Республике. Кировск расположен в Ленинградской и Мурманской областях, а также на территории ЛНР. Название Красноармейск носят города в Московской и Саратовской областях, а также в ДНР. Приморск встречается в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, а Советск — в Кировской, Тульской и Калининградской.
Также дважды в разных регионах встречаются такие названия, как Артёмовск, Белогорск, Берёзовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озёрск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.
По данным Роскадастра, такие повторы объясняются как историческими причинами, так и административно-территориальными преобразованиями, в том числе в новых регионах.
А ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому вывески и надписи должны быть на русском языке. Допускается дублирование на государственных языках республик или языках народов России, но информация должна полностью соответствовать русскоязычному варианту.