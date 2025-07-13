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13 июля, 07:20

Трамп заявил, что наездник на быке в такой же опасности, что и президент

Fox News: По опасности Трамп сравнил работу президента с родео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

О рисках, связанные с должность президента, пошутил американский лидер Дональд Трамп и сравнил её с экстремальными профессиями — гонщиком и наездником на быке. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Быть президентом — очень опасная работа. Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1% вероятности (погибнуть — прим. Life.ru). Подумайте об этом. Это немного. Как и наездник на быке», – сказал он.

Трамп с долей иронии заметил, что если бы заранее знал, насколько опасной окажется президентская работа, то, возможно, и не решился бы занять этот пост. По его словам, подобные риски становятся очевидными не сразу, но с годами осознание приходит — особенно после покушения, которое произошло во время его предвыборной кампании прошлого года.

Трамп высказался о расследовании покушения на него в 2024 году
Трамп высказался о расследовании покушения на него в 2024 году

Напомним, что покушение на Дональда Трампа 2024 года во время предвыборного митинга стало переломным моментом для политика. Несмотря на ранение в ухо, он выстоял и продолжил кампанию, а теперь активно окружает себя напоминаниями о пережитом — в Белом доме и гольф-клубах висят изображения с момента, когда он поднялся с поднятым кулаком и прокричал «Борись!».

Милена Скрипальщикова
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