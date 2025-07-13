Трамп заявил, что наездник на быке в такой же опасности, что и президент
Fox News: По опасности Трамп сравнил работу президента с родео
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О рисках, связанные с должность президента, пошутил американский лидер Дональд Трамп и сравнил её с экстремальными профессиями — гонщиком и наездником на быке. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
«Быть президентом — очень опасная работа. Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1% вероятности (погибнуть — прим. Life.ru). Подумайте об этом. Это немного. Как и наездник на быке», – сказал он.
Трамп с долей иронии заметил, что если бы заранее знал, насколько опасной окажется президентская работа, то, возможно, и не решился бы занять этот пост. По его словам, подобные риски становятся очевидными не сразу, но с годами осознание приходит — особенно после покушения, которое произошло во время его предвыборной кампании прошлого года.
Напомним, что покушение на Дональда Трампа 2024 года во время предвыборного митинга стало переломным моментом для политика. Несмотря на ранение в ухо, он выстоял и продолжил кампанию, а теперь активно окружает себя напоминаниями о пережитом — в Белом доме и гольф-клубах висят изображения с момента, когда он поднялся с поднятым кулаком и прокричал «Борись!».