Трамп заявил, что наездник на быке в такой же опасности, что и президент

О рисках, связанные с должность президента, пошутил американский лидер Дональд Трамп и сравнил её с экстремальными профессиями — гонщиком и наездником на быке. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Быть президентом — очень опасная работа. Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1% вероятности (погибнуть — прим. Life.ru). Подумайте об этом. Это немного. Как и наездник на быке», – сказал он.

Трамп с долей иронии заметил, что если бы заранее знал, насколько опасной окажется президентская работа, то, возможно, и не решился бы занять этот пост. По его словам, подобные риски становятся очевидными не сразу, но с годами осознание приходит — особенно после покушения, которое произошло во время его предвыборной кампании прошлого года.