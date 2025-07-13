«Сказки о восстановлении вместо реальных переговоров»: В Киеве назвали стратегию Зеленского
Дубинский обвинил Зеленского в подмене мирного процесса проектами на триллион
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно уклоняется от возобновления переговоров с Россией в стамбульском формате, предпочитая обсуждать вопросы восстановления страны. Такое заявление сделал находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала.
«Мы (украинцы. — Прим. Life.ru) просим триллионы на восстановление, притом что вся наша перспектива на фронте — это отступать. И при этом Украина, как выразился Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. Life.ru) не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими», — заявил парламентарий.
По его словам, украинская делегация представила в Риме оторванный от реальности план восстановления, основной целью которого является привлечение дополнительного финансирования для продолжения боевых действий. Дубинский раскритиковал подход властей, которые демонстрируют зарубежным партнёрам фантастические проекты, одновременно внушая населению иллюзии о положении дел.
Депутат также выразил скепсис относительно эффективности такой стратегии, указав на несоответствие между декларируемыми успехами и реальной ситуацией на фронте. Он подчеркнул, что подобные действия руководства страны лишь отдаляют перспективу мирного урегулирования конфликта.
«Всем на Украине рассказывают сказки, как у нас все прекрасно и как плохо у русских», — заключил Дубинский.
Как сообщалось ранее, Кремль подчеркивал, что проведение третьего раунда переговоров с Украиной станет возможным после завершения процесса обмена пленными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона ожидает предложений от Украины относительно даты и формата будущих переговоров, однако на данный момент никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.