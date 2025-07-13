Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно уклоняется от возобновления переговоров с Россией в стамбульском формате, предпочитая обсуждать вопросы восстановления страны. Такое заявление сделал находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала.

«Мы (украинцы. — Прим. Life.ru) просим триллионы на восстановление, притом что вся наша перспектива на фронте — это отступать. И при этом Украина, как выразился Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. Life.ru) не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими», — заявил парламентарий.

По его словам, украинская делегация представила в Риме оторванный от реальности план восстановления, основной целью которого является привлечение дополнительного финансирования для продолжения боевых действий. Дубинский раскритиковал подход властей, которые демонстрируют зарубежным партнёрам фантастические проекты, одновременно внушая населению иллюзии о положении дел.

Депутат также выразил скепсис относительно эффективности такой стратегии, указав на несоответствие между декларируемыми успехами и реальной ситуацией на фронте. Он подчеркнул, что подобные действия руководства страны лишь отдаляют перспективу мирного урегулирования конфликта.