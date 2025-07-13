О высказываниях немецкого генерала Кристиана Фройдинга, который призвал к ударам по России, резко высказалась в соцсети Х внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Вместо того, чтобы постоянно провоцировать новую эскалацию, сейчас необходимы политическое благоразумие и чёткий отказ от военных авантюр», — написала она.

Дагделен предупредила, что нынешняя политика Германии в отношении Украины ведёт страну к прямой конфронтации с Россией. Она назвала «военным энтузиазмом» генерала Фройдинга за идею использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по российской территории.