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13 июля, 07:39

Дагделен: Политика Германии в отношении Украины ведёт к конфронтации с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

О высказываниях немецкого генерала Кристиана Фройдинга, который призвал к ударам по России, резко высказалась в соцсети Х внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Вместо того, чтобы постоянно провоцировать новую эскалацию, сейчас необходимы политическое благоразумие и чёткий отказ от военных авантюр», — написала она.

Дагделен предупредила, что нынешняя политика Германии в отношении Украины ведёт страну к прямой конфронтации с Россией. Она назвала «военным энтузиазмом» генерала Фройдинга за идею использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по российской территории.

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Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине первые ракетные системы большой дальности уже к концу июля, что стало возможным благодаря подписанному 11 июля соглашению между украинской промышленностью и Министерством обороны Украины при поддержке немецкого финансирования. Эта программа была инициирована ещё в мае и предусматривает поставки в «высоком трёхзначном числе».

Милена Скрипальщикова
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