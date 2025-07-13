Армянин с африканскими корнями: 5-летний Ибрагим прославил Кабардинку в соцсетях
Mash: 5-летний Ибрагим стал главной звездой курорта в Кабардинке
5-летний Ибрагим стал главной звездой курорта в Кабардинке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orfanow
Пятилетний Ибрагим — новый вирусный герой соцсетей, чьи обаятельные ролики с приглашениями в курортную Кабардинку разлетаются на миллионы просмотров. Мальчик с африканскими корнями, воспитанный местными армянами, стал знаменитостью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Ибрагим родился в Москве, но каждое лето приезжает в Кабардинку вместе с мамой: она работает, а он наслаждается морем и солнцем. Его первый вирусный ролик появился на фоне слухов о загрязнении воды — малыш задорно убеждал туристов, что всё в порядке и ехать отдыхать можно. А видео, где он с гордостью заявляет, что он армянин, собрало 9 миллионов просмотров.
Мальчик рассказал о том, как живет и снимает ролики. Видео © Telegram / Mash / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orfanow
Несмотря на юный возраст, Ибрагим уже говорит на русском, армянском и французском — последний использует в общении с мамой. Она мечтает дать ему столичное образование, чтобы обеспечить блестящее будущее. Но есть и альтернатива: друг семьи Артур, который помогает снимать контент, предложил оставить мальчика в Кабардинке и помочь с местной школой.
Артур не только продюсирует ролики Ибрагима в соцсетях, но и следит, чтобы фанаты не докучали малышу. Они познакомились, когда мальчику было всего 10 месяцев — мужчина присматривал за ним, пока мама была на работе. Теперь они стали творческим тандемом, а Ибрагим — главной звездой курорта.
Кстати, аэропорт Геленджика возобновляет работу после снятия ограничений на полёты. Первый рейс запланирован на 18 июля. По словам генерального директора ООО «Аэропорт Геленджик», все меры предосторожности приняты. Возобновление работы аэропорта значительно улучшит транспортную доступность курорта в пик летнего сезона.