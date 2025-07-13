Армянин с африканскими корнями: 5-летний Ибрагим прославил Кабардинку в соцсетях

Пятилетний Ибрагим — новый вирусный герой соцсетей, чьи обаятельные ролики с приглашениями в курортную Кабардинку разлетаются на миллионы просмотров. Мальчик с африканскими корнями, воспитанный местными армянами, стал знаменитостью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ибрагим родился в Москве, но каждое лето приезжает в Кабардинку вместе с мамой: она работает, а он наслаждается морем и солнцем. Его первый вирусный ролик появился на фоне слухов о загрязнении воды — малыш задорно убеждал туристов, что всё в порядке и ехать отдыхать можно. А видео, где он с гордостью заявляет, что он армянин, собрало 9 миллионов просмотров.

Мальчик рассказал о том, как живет и снимает ролики. Видео © Telegram / Mash / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orfanow

Несмотря на юный возраст, Ибрагим уже говорит на русском, армянском и французском — последний использует в общении с мамой. Она мечтает дать ему столичное образование, чтобы обеспечить блестящее будущее. Но есть и альтернатива: друг семьи Артур, который помогает снимать контент, предложил оставить мальчика в Кабардинке и помочь с местной школой.

Артур не только продюсирует ролики Ибрагима в соцсетях, но и следит, чтобы фанаты не докучали малышу. Они познакомились, когда мальчику было всего 10 месяцев — мужчина присматривал за ним, пока мама была на работе. Теперь они стали творческим тандемом, а Ибрагим — главной звездой курорта.