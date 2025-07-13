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13 июля, 08:26

Вышедший на ринг под песню «Матушка-земля» боец после победы признался в любви к России

Бразилец Вальтер Уокер после победы над американцем признался в любви к России

Вальтер Уокер . Обложка © ТАСС / ZUMA / Louis Grasse

Вальтер Уокер . Обложка © ТАСС / ZUMA / Louis Grasse

Необычный выбор музыкального сопровождения сделал бразильский боец Вальтер Уокер на турнире UFC — его появление на поединке против нигерийца Кеннеди Нзечукву, представляющего США, сопровождалось песней «Матушка-земля» в исполнении Татьяны Куртуковой. А после триумфальной победы Уокер удивил всех снова и на русском языке признался в любви к России.

«Для начала — я хочу говорить по-русски. Я хочу сказать спасибо моей семье, моей жене, хочу сказать спасибо моему тренеру. Я люблю Россию, Россия — это мой дом», — сказал Уокер.

Напомним, что с 2019 года бразильский спортсмен Вальтер Уокер связал свою жизнь с Россией, он переехал в подмосковное Ромашково, а для тренировок выбрал столицу РФ — Москву. Помимо спортивных достижений, в его биографии есть и другой интересный факт — боец состоит в браке с россиянкой и воспитывает с супругой дочь.

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Минувшей ночью в Нэшвилле, штат Теннесси (США), состоялся поединок поединок Вальтера Уокера и его противника Кеннеди Нзечукву, который завершился победой бразильского спортсмена, выступающего за Россию. Он досрочно завершил состязание, применив болевой приём в первом же раунде. А на бой Уокер выходил под песню российской исполнительницы Татьяны Куртуковой.

Ольга Сливченко
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