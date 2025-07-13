Вышедший на ринг под песню «Матушка-земля» боец после победы признался в любви к России
Бразилец Вальтер Уокер после победы над американцем признался в любви к России
Вальтер Уокер . Обложка © ТАСС / ZUMA / Louis Grasse
Необычный выбор музыкального сопровождения сделал бразильский боец Вальтер Уокер на турнире UFC — его появление на поединке против нигерийца Кеннеди Нзечукву, представляющего США, сопровождалось песней «Матушка-земля» в исполнении Татьяны Куртуковой. А после триумфальной победы Уокер удивил всех снова и на русском языке признался в любви к России.
«Для начала — я хочу говорить по-русски. Я хочу сказать спасибо моей семье, моей жене, хочу сказать спасибо моему тренеру. Я люблю Россию, Россия — это мой дом», — сказал Уокер.
Напомним, что с 2019 года бразильский спортсмен Вальтер Уокер связал свою жизнь с Россией, он переехал в подмосковное Ромашково, а для тренировок выбрал столицу РФ — Москву. Помимо спортивных достижений, в его биографии есть и другой интересный факт — боец состоит в браке с россиянкой и воспитывает с супругой дочь.
Минувшей ночью в Нэшвилле, штат Теннесси (США), состоялся поединок поединок Вальтера Уокера и его противника Кеннеди Нзечукву, который завершился победой бразильского спортсмена, выступающего за Россию. Он досрочно завершил состязание, применив болевой приём в первом же раунде. А на бой Уокер выходил под песню российской исполнительницы Татьяны Куртуковой.