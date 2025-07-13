Жена Басты заткнула «онлифанщицу», недовольную шоу её мужа в Лужниках

Концерт Басты в «Лужниках» спровоцировал скандал из-за критики беременной блогерши. Негативный отзыв поклонницы Евы Богут о выступлении рэпера вызвал резкую реакцию его супруги Елены Вакуленко-Пинской. В своём Telegram-канале жена артиста опубликовала пост, назвав недовольную фанатку «онлифанщицей», которая просто хочет заработать на хайпе.

«Девушка пыталась хайпиться на видео с концерта, чтобы нагнать на свой аккаунт просмотры, потому что она работает цифровой проституткой (продаёт свои порно и эротические видео и фото на «Онлифанс» и Boosty 18+), ей нужны охваты», — написала Елена.

Блогерша жаловалась на задержку начала концерта, трёхчасовую продолжительность шоу и новые аранжировки песен. Она также утверждала, что часть композиций исполнял бэк-вокал, а организаторы запрещали зрителям верхнего сектора вставать со своих мест. Отдельно Ева отметила нехватку мыла и туалетной бумаги в санузлах, а также дискомфорт из-за беременности, из-за чего покинула мероприятие раньше окончания.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @evamarmella

Конфликт получил широкий резонанс среди поклонников артиста, разделившихся на два лагеря: одни поддержали право блогерши на мнение, другие встали на сторону семьи Вакуленко.

К слову, соцсети блогерши пестрят откровенными фотографиями и видео. Каждая публикация Евы — радость для мужской аудитории. Она без всякого стеснения демонстрирует все прелести своего тела.