Президент Ирана получил ранение при ракетном ударе Израиля

В результате авиаудара Израиля по зданию в Тегеране, где проходило закрытое совещание иранского руководства, был ранен в ногу президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом сообщило агентство Fars.

Инцидент произошёл 16 июня. Израильские силы выпустили по объекту шесть управляемых ракет — удар пришёлся на входы и выходы, затруднив эвакуацию. По данным источников, глава государства и ещё несколько человек получили лёгкие травмы. Атака, как отмечают журналисты, напоминала операцию по ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.