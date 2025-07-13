Президент Ирана получил ранение при ракетном ударе Израиля
Fars: Пезешкиан получил ранение ноги во время заседания после удара Израиля
Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына
В результате авиаудара Израиля по зданию в Тегеране, где проходило закрытое совещание иранского руководства, был ранен в ногу президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом сообщило агентство Fars.
Инцидент произошёл 16 июня. Израильские силы выпустили по объекту шесть управляемых ракет — удар пришёлся на входы и выходы, затруднив эвакуацию. По данным источников, глава государства и ещё несколько человек получили лёгкие травмы. Атака, как отмечают журналисты, напоминала операцию по ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Ранее Израиль впервые официально признал факт попадания иранских ракет по ряду военных объектов. Удары пришлись по нескольким точкам, но, как отметил израильский чиновник, они не нанесли серьёзного ущерба — объекты продолжают функционировать.