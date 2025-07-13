Золтан Кошкович, представляющий венгерский Центр фундаментальных прав, выразил несогласие с заявлениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно России. Своё мнение он высказал в аккаунте в социальной сети X.

«Они (украинские военкомы. — Прим. Life.ru) только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?» — говорится в публикации.

Как стало известно в четверг, 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице спустя три недели после того, как был задержан сотрудниками украинского военкомата. По информации его родных, мужчину схватили на улице, насильно доставили в призывной пункт в микроавтобусе и избили металлическими прутьями.

Глава Еврокомиссии на этой неделе объявила, что Евросоюз, совместно с готовыми к этому странами, будет и впредь предпринимать шаги по оказанию давления на Москву и предоставлению поддержки Киеву.