Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что глубинной причиной противоречий между Россией и западными странами являются геополитические интересы, а не идеологические разногласия, как считалось ранее.

«Многие считают, и я в том числе, как ни странно, считал, что главные противоречия — это [противоречия] идеологического характера», — признался российский лидер.

Путин отметил, что даже после распада СССР западные страны продолжали игнорировать стратегические интересы России, стремясь получить геополитические преимущества. Президент признал, что и сам не сразу осознал истинную природу этих противоречий, придя к власти.

По словам главы государства, все попытки России донести свою позицию до западных партнёров наталкивались на равнодушие. Со временем стало очевидно, что хотя идеология играла определенную роль, основой конфликта всегда оставались геополитические соображения.

«Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но всё-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Вот это главное, основное», — заключил Путин.