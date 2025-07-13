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Регион
13 июля, 09:27

В Новгородской области увеличили количество бригад для восстановления электроснабжения

В Новгородской области электричество после шторма восстанавливают уже 72 бригады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Tatarintseva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Tatarintseva

Над восстановлением электричества в Новгородской области после аварии из-за непогоды работают 72 бригады. Как сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад», на подмогу также прибыли десять команд специалистов из других регионов.

В Новгородской области электричество после шторма восстанавливают уже 72 бригады. Видео © Telegram / Россети Северо-Запад

«Увеличили количество бригад для ликвидации последствий сильного шторма в Новгородской области. Продолжаем работать круглосуточно. В Новгородском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что для устранения повреждений задействовано 72 бригады и 77 единиц техники. В том числе десять команд прибыли из других регионов. Граждан также предупредили, что необходимо соблюдать правила безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.

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Напомним, что авария произошла накануне. В Новгородской области шквалистый ветер, град и гроза стали причиной отключений электроэнергии. Тогда для устранения неполадок направили 32 бригады, однако их количество пришлось увеличить. В центре Великого Новгорода порывы ветра повалили несколько деревьев. В связи с непогодой организаторы отменили запланированные массовые мероприятия.

Юлия Сафиулина
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