Любовь не торопится: В России всё чаще женятся после 30

В России за последние пять лет средний возраст невест и женихов вырос на три года. В 2021 году средний возраст жениха был 32,8 года, а к 2025 году он достиг 35,3 года. Об этом свидетельствуют данные портала «Реестр ЗАГС».

На сайте представлены данные за период с 2021 по 2025 год. В частности, средний возраст невест в 2021 году составлял 30,7 года, в 2022 году – 31,2 года, в 2023 – 31,8 года, в 2024 – 32,5 года, а на начало 2025 года он достиг 33,2 года.

Что касается женихов, то их средний возраст в 2021 году был 32,8 года, в 2022 – 33,3 года, в 2023 – 33,9 года, в 2024 – 34,5 года, а на начало 2025 года он составляет 35,3 года.