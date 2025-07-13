Россиянам рассказали, как защитить офисную технику от аномальной жары

Не только людям тяжело переносить аномальную жару этим летом. Офисная техника также попадает под удар, может перегреваться и подводить в самый неподходящий момент. Менеджер по бренд-коммуникациям компании iRU Артём Пищулин в интервью газете «Известия» подробно объяснил, как повышенные температуры влияют на функционирование офисного оборудования и какие шаги можно предпринять для предотвращения перегрева.

Летний зной способен увеличить температуру центрального процессора на 5–10 градусов, даже если устройство не подвергается чрезмерной нагрузке и оснащено эффективной системой охлаждения. Эксперт подчеркнул, что чрезмерный нагрев устройств влечёт за собой падение производительности, вызванное автоматическим снижением тактовой частоты ЦП (так называемым троттлингом).

Кроме того, это ускоряет изнашивание всех внутренних компонентов — от процессора и оперативной памяти до аккумуляторных батарей и элементов системы охлаждения. В частности, значительной нагрузке подвергаются вентиляторы, вынужденные функционировать на предельных оборотах в период невыносимой жары.

Для защиты оборудования IT-специалистам следует избегать воздействия прямых солнечных лучей на технику, регулярно очищать её от пыли, обновлять термопасту и контролировать работу системы охлаждения. Особое внимание рекомендуется уделять выбору устройств, прошедших тестирование на устойчивость к высоким температурам. Пищулин отметил, что качественная подготовка техники к летнему сезону предотвращает не только временное снижение производительности, но и преждевременный выход оборудования из строя.