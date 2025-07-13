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13 июля, 10:02

Кто-то сказал «Путин»: В Кремлёвском пуле нашли причину конфуза Мерца с тортом в Берлине

В Кремлёвском пуле пошутили, что Мерц уронил торт в Берлине из-за Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

В Сети продолжают обсуждать курьёзную ситуацию с падением торта из рук канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время приёма парламентской группы по вопросам малого и среднего бизнеса в Берлине. Несмотря на попытки избежать конфуза и удержать тарелку, у представителя немецкой стороны ничего не получилось.

В кремлёвском пуле не остались в стороне и тоже прокомментировали ситуацию. В Telegram-канале «Пул №3» отметили с иронией, что виной всему стал президент России Владимир Путин.

«Во время приёма кто-то сказал: «Путин», — говорится в посте.

Версия российской стороны. Видео © Telegram / Пул №3

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Напомним, что в Берлине в ходе встречи парламентской фракции, посвящённой развитию малого и среднего предпринимательства, канцлер Фридрих Мерц случайно уронил десерт. Видео этого момента стремительно набрало популярность, став причиной многочисленных острот и едких комментариев в онлайн-пространстве.

Ольга Сливченко
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