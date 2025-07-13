Кто-то сказал «Путин»: В Кремлёвском пуле нашли причину конфуза Мерца с тортом в Берлине

В Сети продолжают обсуждать курьёзную ситуацию с падением торта из рук канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время приёма парламентской группы по вопросам малого и среднего бизнеса в Берлине. Несмотря на попытки избежать конфуза и удержать тарелку, у представителя немецкой стороны ничего не получилось.

В кремлёвском пуле не остались в стороне и тоже прокомментировали ситуацию. В Telegram-канале «Пул №3» отметили с иронией, что виной всему стал президент России Владимир Путин.

«Во время приёма кто-то сказал: «Путин», — говорится в посте.

Версия российской стороны. Видео © Telegram / Пул №3