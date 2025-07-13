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13 июля, 10:24

На Комсомольской площади в Москве вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Два человека пострадали при пожаре в бытовке на Комсомольской площади в Москве

На Комсомольской площади в Москве вспыхнул пожар. По информации от московского управления МЧС, возгорание произошло в строительной бытовке, прибывшие на место спасатели уже ликвидировали огонь. В результате инцидента есть пострадавшие.

Обстановка на месте пожара. Видео © Telegram / Московская медицина

«Пострадали два человека — им оперативно оказали помощь бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф. Один пострадавший госпитализирован в Институт Склифосовского», — говорится в сообщении столичного Депздрава.

Причина пожара пока не установлена. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

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Ранее Life.ru сообщал, что иномарка загорелась на ходу и взорвалась в Москве. Опасный инцидент произошёл на 32-м км МКАД, к счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка © Telegram / Московская медицина

Наталья Демьянова
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