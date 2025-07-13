Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 11:04

«Что же время терять»: Путин признался, что иногда проводит совещания прямо в «Аурусе»

Путин поделился, что совещается с министрами прямо по дороге в своём Аурусе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Даже в пути президент России Владимир Путин раскрыл, что старается не терять времени зря — короткие рабочие совещания он проводит прямо в автомобиле «Аурус». Об этом он поделился с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Разговор состоялся во время январской поездки президента в Тольятти.

Путин рассказал, что совещается с министрами прямо по дороге в «Аурусе». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«В дороге разговариваем, что же время терять», — заметил Путин.

Он уточнил, что по пути на одно из мероприятий в машине с ним находились полномочный представитель и губернатор. Как подчеркнул Путин, такие форматы позволяют оперативно обсуждать важные вопросы, не дожидаясь официальных встреч в кабинетах.

На парковке Кремля по случаю Дня Победы собралось рекордное число Aurus
На парковке Кремля по случаю Дня Победы собралось рекордное число Aurus

Президентский лимузин «Аурус» уже не раз становился символом личного подхода Владимира Путина. После недавней встречи в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — российский лидер предоставил ей именно этот автомобиль, чтобы она своевременно прибыла на премьеру балета «Конёк-горбунок» в Большом театре. Такой жест подчеркнул уважение к гостье и особый статус президентского транспорта.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar