«Что же время терять»: Путин признался, что иногда проводит совещания прямо в «Аурусе»
Путин поделился, что совещается с министрами прямо по дороге в своём Аурусе
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Даже в пути президент России Владимир Путин раскрыл, что старается не терять времени зря — короткие рабочие совещания он проводит прямо в автомобиле «Аурус». Об этом он поделился с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Разговор состоялся во время январской поездки президента в Тольятти.
Путин рассказал, что совещается с министрами прямо по дороге в «Аурусе». Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«В дороге разговариваем, что же время терять», — заметил Путин.
Он уточнил, что по пути на одно из мероприятий в машине с ним находились полномочный представитель и губернатор. Как подчеркнул Путин, такие форматы позволяют оперативно обсуждать важные вопросы, не дожидаясь официальных встреч в кабинетах.
Президентский лимузин «Аурус» уже не раз становился символом личного подхода Владимира Путина. После недавней встречи в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — российский лидер предоставил ей именно этот автомобиль, чтобы она своевременно прибыла на премьеру балета «Конёк-горбунок» в Большом театре. Такой жест подчеркнул уважение к гостье и особый статус президентского транспорта.