«Что же время терять»: Путин признался, что иногда проводит совещания прямо в «Аурусе»

Даже в пути президент России Владимир Путин раскрыл, что старается не терять времени зря — короткие рабочие совещания он проводит прямо в автомобиле «Аурус». Об этом он поделился с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Разговор состоялся во время январской поездки президента в Тольятти.

Путин рассказал, что совещается с министрами прямо по дороге в «Аурусе». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«В дороге разговариваем, что же время терять», — заметил Путин.

Он уточнил, что по пути на одно из мероприятий в машине с ним находились полномочный представитель и губернатор. Как подчеркнул Путин, такие форматы позволяют оперативно обсуждать важные вопросы, не дожидаясь официальных встреч в кабинетах.