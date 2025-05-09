На парковке Кремля по случаю Дня Победы собралось рекордное число Aurus
Aurus. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works
На территории Кремля нашли самую большую парковку Aurus. Видео в своём телеграм-канале поделился журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Десятки Aurus на парковке Кремля. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«У Кремля крупнейшая парковка «Аурусов» сегодня», — говорится в подписи к видео.
Напомним, торжественный Парад Победы открылся вступительным словом президента России Владимира Путина, его речь продлилась около десяти минут. Life.ru публиковал полную версию выступления президента. Сразу после этого началась церемониальная часть с участием пеших расчётов. Кульминацией парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал пролёт над Москвой внушительной группы военной авиации, оставившей в небе яркий след в цветах российского триколора.