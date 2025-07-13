Детям едва не досталось: На Алтае пенсионерка-живодёрка избила собаку доской во время прогулки

Ужасающие кадры из Змеиногорска в Алтайском крае демонстрируют, как местная жительница зверски избивает свою собаку деревянной доской. Под раздачу едва не попали дети, которые стали очевидцами жестокой картины. Видео, распространившееся в Telegram-канале Barnaul 22, снято возле дома №68 по улице Волкова. На нём видно, как женщина волочит несчастное животное на поводке, ругается, а также неоднократно наносит удары доской и бросает камни в сторону собачки.

Жестокие кадры попали в Сеть. Видео © Telegram / Barnaul 22

Поражает, что, по информации местных жителей, эта жестокость продолжается уже около двух лет, а их многократные призывы о помощи в полицию оставались без ответа. Лишь после того, как видеозапись вызвала волну возмущения в Сети, краевое управление МВД наконец-то приступило к проверке в отношении пожилой женщины.