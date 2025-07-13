Детям едва не досталось: На Алтае пенсионерка-живодёрка избила собаку доской во время прогулки
На Алтае пенсионерка зверски избила собаку доской, шокировав детей
Ужасающие кадры из Змеиногорска в Алтайском крае демонстрируют, как местная жительница зверски избивает свою собаку деревянной доской. Под раздачу едва не попали дети, которые стали очевидцами жестокой картины. Видео, распространившееся в Telegram-канале Barnaul 22, снято возле дома №68 по улице Волкова. На нём видно, как женщина волочит несчастное животное на поводке, ругается, а также неоднократно наносит удары доской и бросает камни в сторону собачки.
Жестокие кадры попали в Сеть. Видео © Telegram / Barnaul 22
Поражает, что, по информации местных жителей, эта жестокость продолжается уже около двух лет, а их многократные призывы о помощи в полицию оставались без ответа. Лишь после того, как видеозапись вызвала волну возмущения в Сети, краевое управление МВД наконец-то приступило к проверке в отношении пожилой женщины.
Ранее сообщалось, что в Химках бдительные жители спасли собаку, которую неизвестный привязал к заднему колесу чужого автомобиля на улице Германа Титова. Бедное животное, оставленное под палящим солнцем без воды, долгое время находилось на грани гибели. Собака, выглядевшая крайне неухоженной, отчаянно искала тень, забивалась под машину, пока её не спасли волонтёры.
Обложка © Telegram / Barnaul 22