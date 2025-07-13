Путин раскрыл основной принцип работы на посту президента
Путин: Работаю по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь»
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Российский лидер Владимир Путин строит свою работу по одному важному принципу: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Как он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, при такой ответственной должности иначе нельзя.
«Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», — ответил он.
Журналист упомянул психологическую характеристику Путина, где отмечалось его «пониженное чувство опасности». Однако, по словам президента, это упрощённое представление. Психологи создают смоделированные опасные ситуации, чтобы изучить реакцию кандидата и на основе этого анализа составить его психологический портрет.
Ранее Путин раскрыл, что даже в пути старается не терять времени зря — короткие рабочие совещания он проводит прямо в автомобиле «Аурус». Он уточнил, что по пути на одно из мероприятий в машине с ним находились полномочный представитель и губернатор. Как подчеркнул Путин, такие форматы позволяют оперативно обсуждать важные вопросы, не дожидаясь официальных встреч в кабинетах.