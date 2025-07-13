«Машина комфортная и большая»: Путин показал, как выглядит президентский «Аурус» изнутри

Президент России Владимир Путин пригласил журналистов посмотреть на внутреннее устройство его автомобиля «Аурус». Он показал, как выглядит машина изнутри. Репортёр ВГТРК Павел Зарубин опубликовал видеозапись этой встречи. Путин отметил, что автомобиль очень комфортный и просторный, что делает его удобным для общения.

Путин рассказал, что совещается с министрами прямо по дороге в «Аурусе». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться», — похвалил глава государства.

«Аурус» — это серия роскошных автомобилей, которые начали разрабатывать в 2013 году по заказу Министерства промышленности и торговли России. Такие машины используют не только президент, но и премьер-министр. Проект включает в себя создание автомобилей как для замены служебного транспорта госслужащих, так и для продажи в коммерческих целях.