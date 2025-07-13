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13 июля, 11:18
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В Белом доме оскорбили сразу пять африканских стран

WSJ: Сразу пять стран оскорбил Белый дом, попросив принять чужих мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Белый дом потребовал от пяти западноафриканских стран принимать не только своих депортированных граждан, но и мигрантов из других государств. Как сообщило издание The Wall Street Journal, ультимативный тон США прозвучал на встрече с лидерами Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау.

Американская инициатива вызвала волну возмущения и среди дипломатов, и среди политиков. Нарушения начались уже на стадии организации саммита: приглашение пяти африканских лидеров одновременно стало беспрецедентным шагом со стороны Белого дома. Эксперты считают, что объединяет эти страны лишь географическое положение в Западной Африке, в остальном же — они сильно различаются по языку, политическим системам и культуре.

Особый резонанс вызвало требование Соединённых Штатов не возвращать депортируемых в их родные страны до тех пор, пока американские власти не завершат рассмотрение их заявлений о предоставлении убежища. Этот подход аналитики уже назвали неоколониальным и крайне недальновидным.

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Ранее Дональд Трамп выразил недоумение из-за визита Владимира Зеленского в Южную Африку. На встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он отметил, что был удивлён выбором главы киевского режима, поскольку страна считается союзником России и входит в объединение БРИКС.

Милена Скрипальщикова
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