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Регион
13 июля, 11:24

Путин рассказал о патриотизме, унаследованном от родителей

Путин: Отношение к Родине мне передалось от родителей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как родители привили ему любовь к малой родине и стране в целом. Эти откровения прозвучали в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент подчеркнул, что родители, будучи простыми людьми, но когда речь заходила о войне или послевоенном восстановлении, их отношение к стране проявлялось особенно ярко. Эти семейные ценности, как признался Путин, естественным образом стали частью его собственной системы взглядов.

«Они же не очень часто говорили, но когда говорили о Великой Отечественной войне, о восстановлении, всегда отношение и к малой родине, и к семье, и к стране в целом в их разговорах — они очень простые люди были — всегда это было что-то общее, что-то единое, какое-то единое целое», — рассказал президент.

Путин отметил, что его отец, выходец из деревни в Тверской области (ранее Калининской), одинаково тепло относился и к Петербургу, и к своим деревенским корням. По словам главы государства, именно это целостное восприятие родины — от семьи и малой родины до страны в целом — стало основой его собственного мировоззрения.

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Алиса Хуссаин
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