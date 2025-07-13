Итальянский суд обязал банк UniCredit покинуть Россию

Итальянский суд постановил, что банк UniCredit сможет купить Banco BPM только если выйдет с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, требование итальянских властей о том, чтобы UniCredit прекратил свою деятельность в России, является полностью законным. Банку дано девять месяцев, чтобы продать свои активы в России.

Представитель UniCredit сообщил, что руководство банка продолжает следить за ситуацией и примет необходимые меры в будущем.