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Регион
13 июля, 11:35

Итальянский суд обязал банк UniCredit покинуть Россию

ТАСС: Итальянский суд разрешил UniCredit поглотить Banco BPM при уходе из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Felix Geringswald

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Felix Geringswald

Итальянский суд постановил, что банк UniCredit сможет купить Banco BPM только если выйдет с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, требование итальянских властей о том, чтобы UniCredit прекратил свою деятельность в России, является полностью законным. Банку дано девять месяцев, чтобы продать свои активы в России.

Представитель UniCredit сообщил, что руководство банка продолжает следить за ситуацией и примет необходимые меры в будущем.

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Ранее глава UniCredit Андреа Орчел отметил, что прекращение боевых действий на Украине могло бы позволить итальянской банковской группе улучшить условия продажи своих активов в России и завершить присутствие на российском рынке. По его словам, изменение политической ситуации повысило бы шансы на более выгодную сделку, так как обстановка стала бы более стабильной для всех участников.

Анастасия Никонорова
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