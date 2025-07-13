Итальянский суд обязал банк UniCredit покинуть Россию
ТАСС: Итальянский суд разрешил UniCredit поглотить Banco BPM при уходе из России
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Итальянский суд постановил, что банк UniCredit сможет купить Banco BPM только если выйдет с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, требование итальянских властей о том, чтобы UniCredit прекратил свою деятельность в России, является полностью законным. Банку дано девять месяцев, чтобы продать свои активы в России.
Представитель UniCredit сообщил, что руководство банка продолжает следить за ситуацией и примет необходимые меры в будущем.
Ранее глава UniCredit Андреа Орчел отметил, что прекращение боевых действий на Украине могло бы позволить итальянской банковской группе улучшить условия продажи своих активов в России и завершить присутствие на российском рынке. По его словам, изменение политической ситуации повысило бы шансы на более выгодную сделку, так как обстановка стала бы более стабильной для всех участников.