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Регион
20 февраля, 13:39

UniCredit покинет Россию даже при завершении боёв на Украине

CEO UniCredit Орчел: Окончание конфликта на Украине ускорит уход группы из РФ

Прекращение военных действий на Украине может дать итальянской банковской группе UniCredit возможность улучшить условия для продажи своих активов в России и завершения своего присутствия на этом рынке. Об этом заявил глава UniCredit Андреа Орчел в интервью Financial Times.

«Если политическая ситуация изменится, наши шансы на более выгодную продажу возрастут, поскольку обстановка станет более стабильной для всех сторон,» — заявил банкир.

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Орчел подчеркнул, что намерение UniCredit покинуть российский рынок остается неизменным.

«Мы находимся в процессе выхода и завершим его. Возврат невозможен», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предрёк скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ. А его коллега Михаил Делягин, напротив, заявил, что Visa и Mastercard не смогут вернуться и продолжить полноценную работу, как прежде. Напомним, что обе платёжные системы приняли решение ограничить работу в нашей стране весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины.

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Shutterstock / FOTODOM/ Geringswald

Марина Фещенко
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