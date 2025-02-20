UniCredit покинет Россию даже при завершении боёв на Украине

Прекращение военных действий на Украине может дать итальянской банковской группе UniCredit возможность улучшить условия для продажи своих активов в России и завершения своего присутствия на этом рынке. Об этом заявил глава UniCredit Андреа Орчел в интервью Financial Times.

«Если политическая ситуация изменится, наши шансы на более выгодную продажу возрастут, поскольку обстановка станет более стабильной для всех сторон,» — заявил банкир.

Орчел подчеркнул, что намерение UniCredit покинуть российский рынок остается неизменным.

«Мы находимся в процессе выхода и завершим его. Возврат невозможен», — добавил он.