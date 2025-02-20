UniCredit покинет Россию даже при завершении боёв на Украине
CEO UniCredit Орчел: Окончание конфликта на Украине ускорит уход группы из РФ
Прекращение военных действий на Украине может дать итальянской банковской группе UniCredit возможность улучшить условия для продажи своих активов в России и завершения своего присутствия на этом рынке. Об этом заявил глава UniCredit Андреа Орчел в интервью Financial Times.
«Если политическая ситуация изменится, наши шансы на более выгодную продажу возрастут, поскольку обстановка станет более стабильной для всех сторон,» — заявил банкир.
Орчел подчеркнул, что намерение UniCredit покинуть российский рынок остается неизменным.
«Мы находимся в процессе выхода и завершим его. Возврат невозможен», — добавил он.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предрёк скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ. А его коллега Михаил Делягин, напротив, заявил, что Visa и Mastercard не смогут вернуться и продолжить полноценную работу, как прежде. Напомним, что обе платёжные системы приняли решение ограничить работу в нашей стране весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины.
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