Жильцы столичного ЖК угрожали продать фото молодой мамочки на порносайт из-за кривой парковки

Нешуточный скандал в чате жилого комплекса достиг абсурдного уровня. После перепалки в мессенджере разъярённые соседи попытались продать фото одной из участниц конфликта на порносайт. Об этой разборке с неожиданным финалом рассказал SHOT.

По словам молодой мамы Кристины, весь этот кошмар начался с обсуждения её супруга. Оказалось, что мужчине не удалось припарковаться по правилам в ЖК бизнес-класса «LIFE-Ботанический Сад 2», и он оставил свой новенький BMW X4M где попало. Естественно, снимок его «бэхи» тут же разлетелся по всем группам домового чата.

Яблоком раздора стал автомобиль BMW X4M. Фото © SHOT

В порыве гнева все стороны ссоры стали переходить на личности. Кто-то отметил, что «на БМВ ездят только конченые», а «X4M — это вообще ведро, и номера региональные, и вообще понаехавшие».

Разруливать ситуацию и отвечать на нападки соседей пришлось жене водителя. Кристина не выдержала, когда люди почему-то принялись обсуждать уже не только супруга, но и её маленького сына. Женщина, не стесняясь в выражениях, «поблагодарила» всех за такую «активную жизненную позицию» и ясно дала понять, что в случае недовольства всегда можно обратиться к представителям ГИБДД.

Фото Кристины не давали покоя её соседям. Фото © SHOT

Соседи такого исхода точно не ожидали, поэтому разозлились ещё сильнее. Особо продвинутые нашли Кристину в соцсетях, скинули все ссылки в чат ЖК и стали угрожать ей, что продадут откровенные фото представителям порноиндустрии — и это несмотря на то, что на кадрах молодая мать в одежде.