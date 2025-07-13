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Регион
13 июля, 12:00

Стал известен график Путина на предстоящую неделю

Путин на неделе совершит региональную поездку и проведёт мероприятия в Кремле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На предстоящую рабочую неделю у президента у президента РФ Владимира Путина в планах посетить один из регионов страны. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент также планирует совещание с правительством для обсуждения вопросов здравоохранения и демографической ситуации. Кроме того, в Кремле запланированы другие мероприятия, подробности о которых будут объявлены позже.
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Ранее Путин заявил, что при принятии политических решений Россия учитывает не только стратегические интересы, но и нравственные аспекты. РФ всегда сохраняет приверженность моральным принципам, которые тесно связаны с правовыми нормами. Вместе с тем президент сослался на юридическую теорию, согласно которой право всегда имеет моральную основу, а моральные нормы могут становиться правовыми обычаями.

Юлия Сафиулина
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