Кусачий «реквизит»: В Москве львов использовали для фотосессий

Два льва — взрослый и детёныш — стали участниками фотосессии в частном доме в Москве. Но вместо славы в соцсетях их ждёт переезд в Московский зоопарк, а владельцев — разбирательства с законом. Об этом сообщила столичная межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором. Информацию о сомнительной услуге нашли в интернете — предлагали сфотографироваться с настоящими львами.

В Москве львов использовали ради фото. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«При этом у владельцев животных лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках либо зоосадах не получена, а животных перевозят в различные регионы страны», — говорится в сообщении.

Документы на животных также отсутствовали. В результате в отношении владельцев возбудили административное дело по факту нарушения правил содержания животных, охраняемых международной конвенцией СИТЕС.