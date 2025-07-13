Кусачий «реквизит»: В Москве львов использовали для фотосессий
Львов-нелегалов использовали как реквизит для фотосессии в частном доме в Москве
В Москве львов использовали ради фото. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Два льва — взрослый и детёныш — стали участниками фотосессии в частном доме в Москве. Но вместо славы в соцсетях их ждёт переезд в Московский зоопарк, а владельцев — разбирательства с законом. Об этом сообщила столичная межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором. Информацию о сомнительной услуге нашли в интернете — предлагали сфотографироваться с настоящими львами.
В Москве львов использовали ради фото. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«При этом у владельцев животных лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках либо зоосадах не получена, а животных перевозят в различные регионы страны», — говорится в сообщении.
Документы на животных также отсутствовали. В результате в отношении владельцев возбудили административное дело по факту нарушения правил содержания животных, охраняемых международной конвенцией СИТЕС.
В России нередки случаи, когда диких животных заводят в частных домах без соблюдения элементарных условий содержания. Один из резонансных эпизодов произошёл в Сургуте, где у местного блогера изъяли льва по кличке Харис. Хищник жил во дворе дачного участка, питался кошачьим кормом и, по словам соседей, содержался в антисанитарных условиях. Нарушения были подтверждены проверкой Росприроднадзора и прокуратуры ХМАО — в итоге льва временно передали в фонд «Благодарность».