«Плесень и тараканы»: Привольнов рассказал о шоке от реальной жизни в Израиле

Бывший телеведущий Антон Привольнов, перебравшийся в Израиль, откровенно поделился трудностями адаптации в новой стране. В интервью YouTube-каналу «НО. Медиа из России» он описал шок от столкновения с местными реалиями после московского комфорта.

«Я сижу в этой квартире, смотрю, тут плесень проступает. Таракан большой вышел, ребёнок орёт: «Папа, когда будем есть?» Понимаю, что посудомойки, к которой ты привык, нет», — рассказал Привольнов о первых месяцах жизни в Израиле.

Телеведущий признался, что испытал настоящую «ломку» после переезда. В Москве у него была устроенная жизнь с домработницей, автомобилем премиум-класса и хорошей школой для ребёнка. В Израиле же пришлось столкнуться с жарой, языковым барьером, съёмным жильем и другими трудностями.

Привольнов не скрывает, что в первые месяцы сомневался в своём решении и даже принимал антидепрессанты. Особенно тяжело давалась потеря привычного бытового комфорта — от отсутствия посудомоечной машины до необходимости самостоятельно решать все вопросы.

Сейчас, по словам телеведущего, его жизнь постепенно налаживается