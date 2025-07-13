Россиянам напомнили, во сколько обойдётся купание в городском фонтане

Купание в фонтанах формально не запрещено, однако может быть квалифицировано как нарушение правил поведения в общественных местах, что влечет административную ответственность в виде штрафа. О таком нюансе рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова в беседе с «Газетой.ru».

Местные органы власти наделены полномочиями по регулированию поведения граждан у водоемов и в фонтанах. Например, в Белгородской области до 2017 года действовал запрет на купание в фонтанах и загрязнение воды, за нарушение которого полагался штраф. В Республике Башкортостан с 2011 года действует законодательство, предусматривающее штрафные санкции (от 3000 до 4000 рублей) за нарушение правил пользования водоемами.

На общероссийском уровне, если во время купания человек ведет себя вызывающе или агрессивно, это может быть расценено как мелкое хулиганство и повлечь за собой административное наказание. В частности, это относится к случаям, когда люди распивают спиртные напитки в фонтанах или купаются в состоянии алкогольного опьянения.

Эксперт обратила внимание, что купание в городских фонтанах может быть опасно для здоровья, поскольку вода не очищена в соответствии с санитарными нормами для бассейнов или других мест. Человек во время незаконного отдыха может пострадать при контакте с техническими элементами фонтана. Особенно это опасно для детей.

«Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда в фонтанах купаются дети. Родители, допустившие такое поведение, могут быть привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Согласно статье 63 Семейного кодекса РФ, они обязаны заботиться о здоровье и безопасности своих детей. Если действия родителей создают угрозу жизни или здоровью ребёнка, это расценивается как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», — добавила адвокат.