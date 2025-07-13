В мошенничестве на 20 млн рублей заподозрили помощника губернатора Ставропольского края

В Ставропольском крае задержан помощник губернатора. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных денег, выделенных на проведение молодёжного фестиваля. Суд постановил заключить его под стражу до 25 августа.

«Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришёл к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 25 августа», — говорится в сообщении суда.

Следствие обвиняет чиновника в том, что он в 2022 году, в сговоре с другими лицами, обеспечил победу компании «Сэлма» в аукционе на проведение фестиваля «На высоте». По версии СК, контракт был завышен на 20 миллионов рублей, которые, предположительно, были похищены. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).