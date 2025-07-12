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12 июля, 20:45

Суд арестовал ещё шестерых фигурантов дел о взятках в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте ещё шести фигурантов дел о взятках, в которых замешаны сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В числе арестованных — начальник 87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Роман Камерзанов, а также начальник 97-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Алексей Перемибеда. Помимо полицейских, под стражу заключены посредник Вусал Оруджов и трое предпринимателей: Ибадат Исмаилов, Асиф Аллахвердиев и Арастун Талыбов. Ранее также был арестован начальник 128-го отдела полиции Сергей Коротков, обвиняемый в получении взяток на общую сумму около 3,8 млн рублей.

  • Роман Камерзанов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Роман Камерзанов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
  • Алексей Перемибеда. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Алексей Перемибеда. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
  • Вусал Оруджов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербург
    Вусал Оруджов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербург
  • Ибадат Исмаилов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Ибадат Исмаилов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
  • Асиф Аллахвердиев. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Асиф Аллахвердиев. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
  • Арастун Талыбов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Арастун Талыбов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Роман Камерзанов. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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«Камерзанов, используя своё должностное положение вопреки интересам службы <…> получал систематически денежные средства, а именно ежемесячно, в сумме не менее 30 тысяч рублей, на общую сумму не менее 150 тысяч рублей <…> за невыявление правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности, нереагирование на сообщения о правонарушениях», — сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Все арестованные останутся под стражей до 9 сентября. Расследование дел о коррупции в рядах полиции Ленинградской области продолжается.

Девять российских футбольных судей заподозрили в получении взяток
Девять российских футбольных судей заподозрили в получении взяток

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области прошли обыски в четырёх отделах полиции Всеволожского района. По информации СМИ, причиной обысков стали подозрения в получении взяток от предпринимателей из Азербайджана, занимавшихся продажей контрабандного алкоголя и табака, а также привлекавших к работе нелегальных мигрантов. Предположительно, взятки предназначались для избежания проверок со стороны правоохранительных органов.

Антон Голыбин
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