Суд арестовал ещё шестерых фигурантов дел о взятках в Ленобласти

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте ещё шести фигурантов дел о взятках, в которых замешаны сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В числе арестованных — начальник 87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Роман Камерзанов, а также начальник 97-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Алексей Перемибеда. Помимо полицейских, под стражу заключены посредник Вусал Оруджов и трое предпринимателей: Ибадат Исмаилов, Асиф Аллахвердиев и Арастун Талыбов. Ранее также был арестован начальник 128-го отдела полиции Сергей Коротков, обвиняемый в получении взяток на общую сумму около 3,8 млн рублей.













«Камерзанов, используя своё должностное положение вопреки интересам службы <…> получал систематически денежные средства, а именно ежемесячно, в сумме не менее 30 тысяч рублей, на общую сумму не менее 150 тысяч рублей <…> за невыявление правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности, нереагирование на сообщения о правонарушениях», — сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Все арестованные останутся под стражей до 9 сентября. Расследование дел о коррупции в рядах полиции Ленинградской области продолжается.