Путин рассказал, какая детская привычка сохранилась у него по сей день
Путин: Перед сном я выключаю во всех комнатах свет
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поделился привычкой, которую унаследовал ещё в детстве. Глава государства признался, что перед сном всегда лично проверяет и выключает свет во всех помещениях.
«Когда я ухожу спать, я везде свет выключаю. Это привычка с детства. От родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло, и навсегда со мной останется», — рассказал президент во время ночной беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Возможно, эта привычка сохраняется у Путина независимо от места нахождения — будь то его резиденция или кабинеты в Кремле.
Ранее Путин рассказал, что именно родители сформировали в нем чувство любви к родным местам и России в целом. По словам президента, несмотря на свою простоту, родители особенно остро проявляли патриотизм, когда речь заходила о событиях Великой Отечественной войны и послевоенном периоде восстановления страны. Они смогли передать ему это глубокое уважение и привязанность к Родине.