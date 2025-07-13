Путин рассказал, какая детская привычка сохранилась у него по сей день

Президент России Владимир Путин поделился привычкой, которую унаследовал ещё в детстве. Глава государства признался, что перед сном всегда лично проверяет и выключает свет во всех помещениях.

«Когда я ухожу спать, я везде свет выключаю. Это привычка с детства. От родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло, и навсегда со мной останется», — рассказал президент во время ночной беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Возможно, эта привычка сохраняется у Путина независимо от места нахождения — будь то его резиденция или кабинеты в Кремле.