Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 13:18

Путин рассказал, какая детская привычка сохранилась у него по сей день

Путин: Перед сном я выключаю во всех комнатах свет

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поделился привычкой, которую унаследовал ещё в детстве. Глава государства признался, что перед сном всегда лично проверяет и выключает свет во всех помещениях.

«Когда я ухожу спать, я везде свет выключаю. Это привычка с детства. От родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло, и навсегда со мной останется»,рассказал президент во время ночной беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Возможно, эта привычка сохраняется у Путина независимо от места нахождения — будь то его резиденция или кабинеты в Кремле.

«Было неожиданно»: Путин рассказал, почему изначально не хотел быть президентом
«Было неожиданно»: Путин рассказал, почему изначально не хотел быть президентом

Ранее Путин рассказал, что именно родители сформировали в нем чувство любви к родным местам и России в целом. По словам президента, несмотря на свою простоту, родители особенно остро проявляли патриотизм, когда речь заходила о событиях Великой Отечественной войны и послевоенном периоде восстановления страны. Они смогли передать ему это глубокое уважение и привязанность к Родине.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar