На Украине признали проблемы с автоматической регистрацией призывников

Министерство обороны Украины сообщило о проблемах с автоматической регистрацией мужчин в возрасте 17-25 лет на военный учёт. Эта система работает уже почти год, но до сих пор возникают сбои.

В официальном заявлении говорится, что иногда в учёт попадают люди, которые уже давно исключены из него, или те, кто числится в базе, но без необходимых отметок. Это происходит из-за большого объёма работы и человеческого фактора. В таких случаях гражданам нужно обратиться в военкомат и предоставить документы для исправления ошибок.

С августа прошлого года мужчин этого возраста автоматически ставят на учёт без прохождения медицинского осмотра. Их данные появляются в системе «Оберег» без необходимости посещать территориальный центр комплектования.

С февраля 2022 года в Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая несколько раз продлевалась. В социальных сетях часто появляются видео о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и военкомами. Многие мужчины избегают призыва, оставаясь дома или пытаясь нелегально пересечь границу.

С 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации — украинцы должны были встать на воинский учёт или обновить свои данные. За нарушения, такие как неявка по повестке или отсутствие военного билета, теперь предусмотрены штрафы. С 17 июля повестка считается врученной, даже если человек не получил её.