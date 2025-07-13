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13 июля, 13:41

На Украине признали проблемы с автоматической регистрацией призывников

Минобороны Украины сообщило о сбоях в учёте призывников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Министерство обороны Украины сообщило о проблемах с автоматической регистрацией мужчин в возрасте 17-25 лет на военный учёт. Эта система работает уже почти год, но до сих пор возникают сбои.

В официальном заявлении говорится, что иногда в учёт попадают люди, которые уже давно исключены из него, или те, кто числится в базе, но без необходимых отметок. Это происходит из-за большого объёма работы и человеческого фактора. В таких случаях гражданам нужно обратиться в военкомат и предоставить документы для исправления ошибок.

С августа прошлого года мужчин этого возраста автоматически ставят на учёт без прохождения медицинского осмотра. Их данные появляются в системе «Оберег» без необходимости посещать территориальный центр комплектования.

С февраля 2022 года в Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая несколько раз продлевалась. В социальных сетях часто появляются видео о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и военкомами. Многие мужчины избегают призыва, оставаясь дома или пытаясь нелегально пересечь границу.

С 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации — украинцы должны были встать на воинский учёт или обновить свои данные. За нарушения, такие как неявка по повестке или отсутствие военного билета, теперь предусмотрены штрафы. С 17 июля повестка считается врученной, даже если человек не получил её.

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Ранее сообщалось, что приложение «Резерв+» на Украине снова вышло из строя. Это уже четвёртый сбой за три недели. Программа, запущенная в мае 2023 года для дистанционного обновления воинского учёта и оформления отсрочек, оказалась недоступной. Из-за частых сбоев, связанных с усилением мобилизации, гражданам советуют носить с собой бумажные документы. Причины неполадок официально не объясняются.

Анастасия Никонорова
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