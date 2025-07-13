В Сургуте набережная рухнула вместе с человеком

В Сургуте накануне вечером произошло обрушение части набережной возле ЖК «Георгиевский». По информации паблика «К-информ Сургут» в VK, в результате инцидента один человек упал вниз, но смог самостоятельно выбраться и не нуждался в медицинской помощи.

Кадры с набережной в Сургуте. Видео © VK / К-информ Сургут

На инцидент оперативно отреагировала местная администрация, представители которой заявили, что место уже оцеплено, а специалисты приступили к работе по восстановлению места обрушения.

«Место обрушения спасатели оградили сигнальной лентой. Информацию направили застройщику для принятия мер. По информации ГК «Сибпромстрой», специалисты уже приступили к восстановительным работам», — отметили в комментариях к одному из постов представители власти региона.

Местные жители рассказали, что подобные обрушения в этом районе уже случались раньше.