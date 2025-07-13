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Регион
13 июля, 13:58

Больше 9 тысяч жителей Курской области остались без света из-за ураганов

Хинштейн: В Курской области ураганы оставили без света более 9 тысяч человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ungvar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ungvar

Более 9 тысяч жителей Курской области остались без электроснабжения из-за ураганных ветров, бушевавших в регионе последние два дня. Для решения проблемы и ликвидации последствий стихии была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом проинформировал врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района. Около 2 тысяч человек не имеют света уже вторые сутки, и один водозабор до сих пор не работает. Вчера был создан оперативный штаб, и в большинстве домов электричество уже восстановлено.

Проблемы с восстановлением электричества также наблюдаются в Хомутовском, Курчатовском и Железногорском районах. В общей сложности без света остаются дома в около 50 населённых пунктах. Рыльский район тоже пострадал от урагана, но основные повреждения там уже устранены.

Плавучий дом перевернулся на Волге в Самарской области во время урагана
Плавучий дом перевернулся на Волге в Самарской области во время урагана

А в Самаре ураган привёл к гибели двух человек. В Красноглинском районе сильный ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими, что стало причиной их смерти.

Анастасия Никонорова
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