Украина может столкнуться с полным уничтожением уже в конце 2025 года. Такое заявление сделал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Он обратил внимание, в каком положении сейчас находится Незалежная, и выразил уверенность, что при таких темпах она потерпит поражение уже в ближайшее время. При этом о западных политиках он резко отозвался, назвав их «сатанистами», которые не против подобного развития событий, ведь, по их мнению, это ослабит Россию. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что оказание помощи Украине равносильно поддержке развалу страны и началу третьей мировой войны.

«Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию», — отметил Малинен.