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Регион
13 июля, 14:32

«Сатанисты будут не против»: В Европе назвали срок поражения Украины

Профессор Малинен: Украина потерпит полное уничтожение в конце 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Clever Arts 2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Clever Arts 2

Украина может столкнуться с полным уничтожением уже в конце 2025 года. Такое заявление сделал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Он обратил внимание, в каком положении сейчас находится Незалежная, и выразил уверенность, что при таких темпах она потерпит поражение уже в ближайшее время. При этом о западных политиках он резко отозвался, назвав их «сатанистами», которые не против подобного развития событий, ведь, по их мнению, это ослабит Россию. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что оказание помощи Украине равносильно поддержке развалу страны и началу третьей мировой войны.

«Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию», — отметил Малинен.

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Ранее эксперт из США заявил, что Украина и её западные союзники должны признать невозможность принуждения России к каким-либо действиям. Попытки ослабить Москву экономически и дипломатически не принесут желаемого результата. При этом нынешнее положение дел говорит, что Россия сможет достигнуть своих целей, невзирая на оказанное со стороны давление. Поэтому западным партнёрам необходимо пересмотреть свою стратегию.

Юлия Сафиулина
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