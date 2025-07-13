Поля в Ростовской области охватили пожары, дороги тонут в дыму
Пожары охватили поля с пшеницей в Ростовской области
Огненная стихия бушует в Ростовской области, поля пшеницы между Шахтами и Ростовом-на-Дону охвачены сильным пламенем. Шлейф дыма от пожаров делает движение по трассе М4 крайне затруднительным, поскольку на отдельных участках дороги видимость стала практически нулевой.
Кадры из Ростовской области. Видео © VK / Волгодонск Live
Местные сообщают, что автомагистраль перекрыта, но это не спасло от столкновений. На одном из участков две машины врезались в фуру, свидетелями тому стали автолюбители, которые оказались в самом эпицентре буйства стихии.
Ранее сообщалось, что масштабное возгорание в Симферопольском районе Крыма распространилось на площадь в 40 гектаров. На территории полуострова полыхают леса. МЧС направило все силы на тушение пожара, однако его площадь растёт из-за аномальных погодных условий.
Обложка © VK / Волгодонск Live