Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 14:33

Поля в Ростовской области охватили пожары, дороги тонут в дыму

Пожары охватили поля с пшеницей в Ростовской области

Огненная стихия бушует в Ростовской области, поля пшеницы между Шахтами и Ростовом-на-Дону охвачены сильным пламенем. Шлейф дыма от пожаров делает движение по трассе М4 крайне затруднительным, поскольку на отдельных участках дороги видимость стала практически нулевой.

Кадры из Ростовской области. Видео © VK / Волгодонск Live

Местные сообщают, что автомагистраль перекрыта, но это не спасло от столкновений. На одном из участков две машины врезались в фуру, свидетелями тому стали автолюбители, которые оказались в самом эпицентре буйства стихии.

Апокалипсис в Юте: Мощные лесные пожары не утихают в США уже три дня
Апокалипсис в Юте: Мощные лесные пожары не утихают в США уже три дня

Ранее сообщалось, что масштабное возгорание в Симферопольском районе Крыма распространилось на площадь в 40 гектаров. На территории полуострова полыхают леса. МЧС направило все силы на тушение пожара, однако его площадь растёт из-за аномальных погодных условий.

Обложка © VK / Волгодонск Live

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar